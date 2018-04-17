Çini ve mozaik 'Renklerin Ateşle Dansı'nda buluştu

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle hazırlanan ‘Renklerin Ateşle Dansı’ isimli çini-mozaik sergisine ev sahipliği yaptı. Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri Belgin Menküer ile Ümmihan Kara’dan bir yıl boyunca çini-mozaik dersi alan 14 kursiyer tarafından hazırlanan ‘Renklerin Ateşle Dansı’ sergisinde 28 eser sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Çubuk, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılış konuşmasına yapan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Sanatın bizim toplumsal ve kültürel hayatımızda medeniyet değerlerimizde önemli bir yeri var. Çininin de bu sanatla buluşmasında medeniyet coğrafyasının merkez olduğunu biliyoruz" dedi. Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi'nde 6 yıldır cam mozaik dersi verdiğini söyleyen Belgin Menküer, kursiyerlerimle birlikte çıkardığımız birçok işi burada sergileme imkanı bulduk. Bir temamız yoktu, ama birbirinden farklı birçok işi denedik. Camla cam, şişe, figür, portre çalıştık. Bunları çalışmak çok kolay bir iş değil. Camda çok fazla renk seçeneği yok. O yüzden birçok farklı işi bir arada kullanıp burada sergilemek istedik” diye konuştu. EMEKLİLER KURSLARA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR Halk Eğitim Merkezi’nde 14 yaşından 80 yaşına kadar öğrencisi olduğunu anlatan Menküer, “18 yaş üzeri kişiler gerek hobi, gerekse bir şeyler öğrenmek için kurslara geliyorlar. Bizim burada 28 tane işimiz var. 14 öğrencimiz tarafından çıkarıldı. 2 yılda çıkan da var bir yılda çıkan da var. Çalışan, çalışmayan, ev hanımları, emekliler kursumuza katılıyor. İnsanlar emekli olduktan sonra bunalıma giriyor, kendilerini eve hapsediyorlar. Bu anlamda bizim çok anlamlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Burada kolay arkadaşlıklar ediniliyor, insanlarla iletişim halinde oluyorlar. Bir şeyler üretiyorlar kendilerini eve kapatmıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çok iyi bir hizmet verdiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. KUVARS MADDESİ NEGATİF ENERJİYİ ALIYOR Çini eğitmeni Ümmihan Kara ise çini ile uğraşmanın insan sağlığına da olumlu etkileri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Güzel ürün 2 ila 5 yılda ortaya çıkabiliyor. 7 yıl boyunca ders alan kursiyerlerim var. Çok güzel rehabilite eden bir sanat. Çininin içinde kuvars maddesi var. O da negatif enerjiyi alıyor. O yüzden hem kendileri mutlu oluyorlar. Hem de güzel işler çıkınca biz mutlu oluyoruz. Özellikle çinili camilerde o negatif enerjiyi aldığı doğrudur. Kuvars negatif enerjiyi alıyor.” Eseri sergilenen 75 yaşındaki Emekli Albay, “Bütün bu çalışmalarımız öğretmenimiz sayesinde oldu. Emekli olalı çok oldu. Son 3 senedir zevkle bu işle uğraşıyorum. Mozaiğin yanı sıra çini ile de uğraşıyorum. İkisini birlikte yürütmeye çalışıyorum” dedi. ‘Renklerin Ateşle Dansı’ sergisi 20 Nisan Cuma gününe kadar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde ziyaret edilebilecek.