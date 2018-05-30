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Çinko madeninde göçük: 1 işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Develi ilçesindeki çinko madeni ocağında göçük meydana geldi.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Develi ilçesindeki çinko madeni ocağında göçük meydana geldi. Üzerine kaya düşen işçi Ömer Karaaslan (43), yaşamını yitirdi
Havadan Mahallesi'nde, çinko çıkarılan maden ocağında sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Yahyalı ilçesine bağlı Dikme Mahallesi'nden çalışmak üzere ocağa gelen Ömer Karaaslan, göçük sırasında üzerine düşen kayaların altında kaldı. Göçük ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu Karaaslan, kayaların altından çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ömer Karaaslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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