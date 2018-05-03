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Çinli sanatçı Ai Weiwei sergisi İstanbul’dan sonra Mardin’de

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 22:41 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en önemli çağdaş sanatçılarından Ai Weiwei’nin, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde açılan 'Ai Weiwei Porselene Dair' sergisindeki eserlerden oluşan özel seçkilerini Mardin’de sergilenmeye başladı.

Çinli sanatçı Ai Weiwei sergisi İstanbul’dan sonra Mardin’de

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA) - DÜNYANIN en önemli çağdaş sanatçılarından Ai Weiwei’nin, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde açılan 'Ai Weiwei Porselene Dair' sergisindeki eserlerden oluşan özel seçkilerini Mardin’de sergilenmeye başladı.
Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Gösteri Merkezi'nde açılan sergi için düzenlenen törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Sabancı Vakfı Mütevelli heyeti üyesi Dilek Sabancı, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ve Mardinli sanatseverler katıldı. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi içinde yer alan Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde kapılarını açan 'Ai Weiwei Mardin’de' adlı sergi, Çinli sanatçının hem hayat hikayesinden hem de el sanatları geleneği ve sanat tarihi yaklaşımından izler taşıyor.
Törende konuşan Vali Mustafa Yaman, kentte üç yıl içinde yaşanan değişikliklere dikkat çekerek, Mardin'de artık herkesin yüzünün güldüğünü söyledi. Sabancı Ailesine Mardin'e yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Vali Yaman, tarihi kentte yapılan sanatsal etkinliklerle Mardin'in artık sanatın da başkentliğine aday bir şehir haline geldiğini anlattı. Vali Yaman "Özellikle bir senedir şehirde artık huzur var. Devletimiz ve hükümetimiz kararlı tutumunu sürdürdü. Hep birlikte bu şehrin bu hale gelmesine gayret ettik. Bu gün hepimizin yüzü gülüyor. Tescilli 6 bin 500 yatağımız var. Misafirhanelerle beraber 10 bin civarında. Son 6 aydır yüzde 300 bir artış var gelen misafirlerde ve bütün yataklarımız dolu" dedi.
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Dilek Sabancı ise müzenin kurulmasının Sakıp Sabancı’nın sözü olduğunu belirterek, "Sabancı Vakfı, bu tarihi yapıyı aslına uygun olarak restore etti. 2009 yılının Ekim ayında Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nin açılışını hep birlikte yaptık. Ne mutlu ki, müzemiz açıldığından bu yana 700 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Eğitim programlarıyla on binlerce Mardinli çocuğa ve gence kültür-sanat bilinci kazandırdı. Bugün sizlere Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nin, 49 yıl süreyle Sabancı Vakfı’na tahsis edildiği müjdesini veriyorum. Biz Sabancı Vakfı olarak, müzemize her zamanki gibi en iyi şekilde sahip çıkacağız. Yeniden Mardin’de olmaktan, Mardin’e katkıda bulunmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz. Mardin, Mezopotamya’nın en görkemli şehirlerinden biri. Bu müzeyi açarken hem şehrin kültür yaşamının bir parçası olmayı, hem de şehrin mirasını dünyaya tanıtmayı hedeflemiştik. Bugün sevinçle görüyoruz ki; Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi, Mardin’i kültür ve sanatın önemli bir merkezi haline getirdi" diye konuştu.
Ai Weiwei’in en büyük kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer, özel seçkiden oluşan sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ai Weiwei tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği en önemli çağdaş sanatçılardan biri. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi olarak böyle bir sanatçının şimdiye kadar yapılmış en büyük sergisine ev sahipliği yapmak bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ise bildiğiniz gibi 2009 yılında Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla açıldı ve önemli sergileri ziyaretçileriyle buluşturdu. Ancak binanın mülkiyetindeki belirsizlikler nedeniyle yeni sergilerin açılması mümkün olmadı. 3 yıl süren bu belirsizliğin ardından Müze binası 49 yıllığına Sabancı Vakfı’na verildi. İstanbul’da açıldığı günden bu yana büyük coşkuyla ziyaret edilen Ai Weiwei sergisini, Mardinlilerle buluşturmayı arzu ettik. Umuyorum, ziyaretçilerimiz Mardin’in bu büyülü atmosferinde sergilenen eserleri izlerken Ai Weiwei gibi bir sanatçıyı tanıma fırsatı bulacaklar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çinli sanatçı Ai Weiwei sergisi İstanbul’dan sonra Mardin’deÇinli sanatçı Ai Weiwei sergisi İstanbul’dan sonra Mardin’deÇinli sanatçı Ai Weiwei sergisi İstanbul’dan sonra Mardin’deÇinli sanatçı Ai Weiwei sergisi İstanbul’dan sonra Mardin’de

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