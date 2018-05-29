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Çinli ve Bosnalı öğrenci FETÖ'den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

 UŞAK'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1'i Çin, diğeri Bosna Hersek uyruklu 2 üniversitesi öğrencisi tutuklandı.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1'i Çin, diğeri Bosna Hersek uyruklu 2 üniversitesi öğrencisi tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyeleri tarafından ülkeye getirilen yabancı uyruklu öğrencilere, örgüte ait evlerde 6 ay boyunca Türkçe eğitimi verildikten sonra üniversite sınavlarına hazırlandığı tespit edildi. Çeşitli üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin telefonlarına örgüt üyeleri tarafından şifreli haberleşme programı ByLock yüklendiği saptandı. Soruşturma kapsamında 1'i Çin, diğeri Bosna Hersek uyruklu 2 öğrenci gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bir kişinin arandığı belirtilen soruşturma kapsamında, 14 yabancı uyruklu öğrenci hakkında da adli işlem yapıldığı ifade edildi.
FETÖ'nün genellikle ekonomi, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi gibi alanlarda eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerden, üniversiteyi tamamlayıp ülkelerine döndüklerinde örgüt adına faaliyette bulunmalarının istendiği bildirildi.

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