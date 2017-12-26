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Cinnet geçiren müzik öğretmeni dehşet saçtı! Tam okula gidiyordu ki beklenmeyen oldu

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 15:10 | Son Güncelleme 29 dakika önce

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, iki bıçakla sokağa çıkan müzik öğretmeni, iki kişiyi yaraladı. Cinnet geçirdiği ileri sürülen öğretmen, ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Olay, sabah namazı sırasında Cennetayağı Mahallesi 770. Sokak’ta meydana geldi. Hamiyyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde müzik öğretmeni olan Alper U, iddiaya göre, iki bıçakla evden çıktı. Öğretmen, sokağın başında karşılaştığı S.B'ye bıçakla saldırdı. S.B'yi hafif yaralayan öğretmen, araya giren ismi öğrenilemeyen bir kişiyi de kolundan hafif şekilde yaraladı. Öğretmen daha sonra buradan okul istikametine geçti. Cinnet geçiren öğretmen, ana yoldan geçerken bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Bu arada hafif yaralanan iki kişinin öğretmenden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda da benzer tarzda cinnet geçirdiği ileri sürülen öğretmen, kaza sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (İHA)

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Edremit Cinnet Balıkesir bıçaklı saldırı

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