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Cinnet getirdi; 2 çocuğunu, eşini ve babasını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 10:22 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya İlçesi Evciler Köyü'nde, cinnet getiren ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Hamza Sakin (45); eşi, babası ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu.

BURSA'nın Mudanya İlçesi Evciler Köyü'nde, cinnet getiren ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Hamza Sakin (45); eşi, babası ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu. Mudanya'da liseye giden iki çocuğunu okuldan alan Hamza Sakin, akşam saatlerinde çocuklarıyla birlikte Evciler Köyü'nde babası Hasan Sakin (70) ile birlikte kalan eşi Havva Sakin'in yanına gitti. İftar saatlerinde cinnet getiren Hamza Sakin, silahla eşini, babasını ve iki çocuğunu öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu. Psikolojik sorunlarının bulunduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen Hamza Sakin gözaltına alınırken, cesetler ise Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------- Adlı Tıp'tan detaylar Zanlının fotoğrafı Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

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