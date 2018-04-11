Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahir T. (38) isimli vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirip elindeki av tüfeğiyle evinde rastgele ateş açmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Zanlı, polis araçlarına da ateş edince olay yerine Özel Harekât Polisleri çağırıldı. Özel Harekât Polisleriyle birlikte olay yerine gelen Pazarcık Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu zanlıyı ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi.
ÖZEL HAREKAT ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Emniyet Müdürü'nün ikna edemediği Taşyurdu'na arkasından yaklaşan Özel Harekat Polisleri operasyon düzenleyerek etkisiz hale getirdi.
Silahıyla birlikte sağ olarak yakalanan zanlı zırhlı araca bindirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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