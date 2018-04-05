Cinnet getiren adam evini ve otomobilini ateşe verdi

Ankara’da cinnet getiren bir kişi evini ateşe verdikten sonra okul bahçesine park ettiği otomobilini de yaktı.
Olay, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesi Mühye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cinnet getirdiği iddia edilen bir kişi önce evini daha sonra da okul bahçesinde park halinde bulunan otomobilini ateşe verdi. Öfkesini kontrol edemeyen adamın daha sonra boğazına bıçak dayayarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin uğraşları sonucu ikna edilen adam, sağlık ekiplerince ambulansa alınırken itfaiye erleri de eve ve okul bahçesinde yanmaya devam eden otomobile müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, ev ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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