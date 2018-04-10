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Cinnet getiren annenin öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

Gaziantep’te cinnet getiren annenin defalarca bıçaklayarak öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi.

Gaziantep’te cinnet getiren annenin defalarca bıçaklayarak öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi. Cenazede çocuklarının tabutuna sarılan acılı baba, "Mustafa, sakın Ayşe’yi orada dövme" diye feryat etti.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘nde meydana gelen olayda, kayınvalidesi Emine K. ile tartışan Özlem K. iki çocuğunu defalarca bıçaklayarak, evin ikinci katındaki terastan kendisini boşluğa bırakmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesi sürerken çocuklar ise yaşamını yitirdi.
Otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından baba Cuma K. 5 yaşındaki oğlu Mustafa ve 3 yaşındaki kızı Ayşe’nin cenazelerini teslim aldı. Cenaze aracıyla Cerityeniyapan Mahallesi’ne getirilen kardeşler, burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakip mahalle mezarlığında yan yana defnedildi. Dua ve gözyaşlarıyla uğurlanan minik kardeşlerin cenaze töreninde acılı baba Cuma K. sık sık çocuklarının tabutuna sarılıp, öptü. Çocuklarını son kez koklayan baba, "Mustafa, sakın Ayşe’yi orada dövme" diye feryat etti. Gözyaşlarını tutamayan baba, Ayşe’nin cenazesini kucağına alarak kendi elleriyle mezara koydu.
Öte yandan, kaldırıldığı hastanede tedavisi süren anne Özlem K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Cinnet getiren annenin öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi

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Cinnet getiren annenin öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi

Cinnet getiren annenin öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi
2 / 6

Cinnet getiren annenin öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi

Cinnet getiren annenin öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi
3 / 6

Cinnet getiren annenin öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi

Cinnet getiren annenin öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi
4 / 6

Cinnet getiren annenin öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi

Cinnet getiren annenin öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi
5 / 6

Cinnet getiren annenin öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi

Cinnet getiren annenin öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi
6 / 6

Cinnet getiren annenin öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi

Cinnet getiren annenin öldürdüğü 2 kardeş yan yana defnedildi
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