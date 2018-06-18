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Cinnet getiren er, 2 arkadaşını tüfekle yaralayıp kaçtı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 21:59 | Son Güncelleme

FİRAR EDEN ER YAKALANDI Sınır hattındaki Kerimbeyli Hudut Karakolu'nda birlikteki iki arkadaşını yaraladıktan sonra kaçan M.H.D., bölgede yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

FİRAR EDEN ER YAKALANDI
Sınır hattındaki Kerimbeyli Hudut Karakolu'nda birlikteki iki arkadaşını yaraladıktan sonra kaçan M.H.D., bölgede yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı piyade Onbaşı İ.Ç ile piyade Er H.E. buradan da askeri helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ayaklarından yaralanan askerlerin tedavileri sürüyor.

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