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Cinnet getiren sürücü, dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 16:12 | Son Güncelleme

İstanbul’da cinnet getiren bir sürücü, dehşet saçtı.

İstanbul’da cinnet getiren bir sürücü, dehşet saçtı. Lüks sitenin içerisinde park halinde bulunan araçlara ardı ardına çarpan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İzleyenleri hayrete düşüren görüntüler iddiaya göre İstanbul’da lüks bir sitede kaydedildi. Cinnet geçirdiği iddia edilen bir sürücü, kullandığı kamyonetle park halindeki araçlara çarpmaya başladı. Birçok araca hasar veren sürücü, çevrede büyük paniğe neden oldu. Evlerinden inen vatandaşlar, hasar gören araçlarının başına koştu. Bazı vatandaşlar da araçlara hasar vermeye devam eden sürücüyü engellemeye çalıştı. Ancak kamyonetinden inmeyen sürücü, bir vatandaşın engellemesine rağmen başka bir lüks araca çarptı. Sürücü çevredekiler tarafından güçlükle araçtan indirilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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