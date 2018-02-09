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Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 15:37 | Son Güncelleme

Adapazarı'nda, bankta oturan yaşlı adama cinsel birliktelik teklif edip cüzdanını çalan Seda P. (28), kendisini takip eden polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Adapazarı Atatürk Bulvarı'nda dün Seda P., bankta oturan M.B. isimli yaşlı adamın yanına gelerek, cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Bu sırada, vücudunu ellediği yaşlı adamın cebindeki cüzdanını çalan Seda P., kendisini takip eden polisler tarafından suçüstü yakalandı. M.B., Seda P.'den şikâyetçi olmazken, cüzdanını da teslim aldı. Seda P.'nin, yankesicilikten emniyette çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve kendisini bulvarda gören polislerin hareketlerinden şüphelenerek takip ettiği öğrenildi. Seda P., Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adapazarı dolandırıcılık

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
olan amcaya oldu. hevesi kursağında kaldı zavallının
neden şikayetçi olmamış acaba.
serbest kalır ülkede adalet mi var şikayetçi olmasa bile suçüstü yakalanmış kamu davası
bir hırsıza beş polis.
50 tl eder
Adam parasını da geri almış....bu ona bir kaç ay yeter:)))
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