HABER

Cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen adamı soydu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 16:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, otomobilinde para sayan A.C.'ye ormanlık alanda cinsel ilişki teklifinde bulunan Dilek Y., olumsuz yanıt üzerine bu kez parasına 'dua' okuyup falına bakma teklifinde bulundu.

Cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen adamı soydu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, otomobilinde para sayan A.C.'ye ormanlık alanda cinsel ilişki teklifinde bulunan Dilek Y., olumsuz yanıt üzerine bu kez parasına 'dua' okuyup falına bakma teklifinde bulundu. Kadının teklifini kabul eden A.C, teslim ettiği 30 bin lirayı geriye alınca 5 bin 400 liranın eksik olduğunu gördü. Yaklaşık 2 ay sonra yakalanan Dilek Y., tutuklandı.
Olay, 18 Mayıs günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Toptancı Hal Kompleksi yanında meydana geldi. Bir banka şubesinden 30 bin lira çeken A.C., park ettiği otomobilinde parayı saymaya başladı. A.C.'nin para saydığını görüp takibe alan Dilek Y., yanına gidip ormanlık alanda birlikte olabilecekleri teklifinde bulundu. A.C., "Ramazan ayında utanmıyor musun?" diyerek, olumsuz karşılık verdi. Dilek Y., bunun üzerine A.C.'ye bu kez parasına dua okuyabileceği ve fal bakabileceği teklifinde bulundu. Kadının teklifini kabul eden A.C., aracına aldıktan sonra 200, 100 ve 50'lik desteler halindeki 30 bin lirayı teslim etti. Bir süre okuyup üfleyen Dilek Y., parayı teslim ettikten sonra otomobilden inip uzaklaştı. Kadının araçtan inmesinin ardından parayı yeniden sayan A.C., 5 bin 400 liranın eksik olduğu fark edince durumu polise bildirdi.
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Dilek Y.'yi dün yakaladı. Dilek Y.'nin 16 suçtan kaydının bulunduğu, 4 olaydan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Dilek Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
Kayseri'de kaza: 1'i ağır 6 yaralıKayseri'de kaza: 1'i ağır 6 yaralı
Otomobilin çarptığı hafif ticari araç takla attı: 4 yaralıOtomobilin çarptığı hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi

Görme engelli kızı için 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okudu

Görme engelli kızı için 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.