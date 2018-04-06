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Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 23:00 | Son Güncelleme

New York'ta görevli ürolog David Kaufman, cinsel ilişki dolayısıyla bulaşıcı hastalığa yakalanmamak için önemli bir tavsiyede bulundu...

ABD'li bilim insanlarının yaptığı açıklama sosyal medyada günün konusu oldu. New York'ta görevli ürolog David Kaufman cinsel ilişki öncesind, cinsel hastalıkların bulaşmaması için önemli bir tavsiyede bulundu.

Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın

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Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın

Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
New York'ta çalışan ürolog David Kaufman, “Kadınların yanlış anladığı bir şey var. Cinsel ilişkiye girmeden önce tuvalete gidilmesi gerektiği tavsiye edildi. Fakat bu aslında bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep oluyor” dedi.
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Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın

Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Kaufman, cinsel ilişkiye girdikten sonra tuvalete gitmenin normal olduğunu söyledi ve cinsel ilişki öncesi bunun yapılmasının sakıncalı olduğunu dile getirerek, Yahoo News'a şu açıklamalarda bulundu:
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Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın

Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
“Cinsel ilişki sırasında vajinadaki bakteriler idrar yoluna ulaşabilir. Eğer öncesinde idrar yapıldıysa bunu dışarı atacak bir sıvı kalmamış oluyor.
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Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın

Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Dolayısıyla bu bakteriler ciddi rahatsızlıklara ve büyük acılara sebep olan enfeksiyonlara sebep olabilir” dedi.
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