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Cinsel ilişkisini kameraya aldılar ve...

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 05:59 | Son Güncelleme 9 saat önce

Bir kadınla tanıştırdıkları arkadaşlarının cinsel ilişkisini gizli kamerayla görüntüleyip şantaj yapan suç ortakları tutuklandı.

Cinsel ilişkisini kameraya aldılar ve...

Ankara’da Engin T. temizlik firmasında çalışırken tanıdığı, yıllardır arkadaşı olan N.G.’yi bir kadınla tanıştırdı. Arkadaşına kurduğu kumpasta yer alan kadının eşinden boşandığını söyleyen şüpheli, N.G.’nin kadınla cinsel birlikteliğini eve yerleştirdikleri gizli kamerayla kaydetti. Sonra arkadaşına, “Kadın evliymiş, eşi duyarsa bittik. Bizden para istiyor. Birlikte olduğunuz görüntüler elindeymiş” diyerek olayı kapatma bahanesiyle para almaya başladı.

N.G.’nin birlikte olduğu kadını, Engin T.’nin suç ortağı Hatun B.’nin ayarladığı öğrenilirken, kadın ilişki sonrası ortadan kayboldu! Hatun B. ise N.G.’yi yaptıkları telefon görüşmelerinde birlikte olduğu kadınmış gibi kandırdı. N.G.’yi “Eşim duyarsa ikimizi de öldürür. İlişki görüntülerini yok etmeliyiz” diye tehdit etti. Engin T. ile Hatun B. şantaj yaparak N.G.’den para almaya devam etti.

52 BİN LİRA KAPTIRDI

İkilinin sürekli para istemesinden şüphelenen N.G. “Bundan sonra size para vermeyeceğim” deyince daha çok tehdit edildi. Daha fazla dayanamayan N.G. sonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü gasp bürosuna başvurarak, Engin T. ve suç ortağı Hatun B.’ye toplam 52 bin lira kaptırdığını bildirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
uçkuruna hakim olamayanın başına gelecek budur!
enayı
ey uçkur sen nelere kadirsin
vay enayi vay ulan çoluk çocuğun istese 1 tl vermessin hak yolunu bulmuş ;)
yuh yani
52 bin iyi para.Demek ki bu işte bol para var.
Milletin namus gazıyla tokatlamak diye buna denir..
aynı şey başıma gelse 5 kuruş vermem ortaya çıksın diyede çaba gösteririm belki bi +18 abd sinemasında yönetmenin ilgisini çekip şöhreti yakalarım
deveyi yardan uçuran bir tutam ottur :)
Etin kilosu kaç para da 52 bin vermiş salo
BİZ DE İNANDIK!!!
bu ne kepazelik 7 saat geçmiş ortada hala link yok. ?? ?
neyse vaz geçtim yazmıyom siz anladınız ne dicemi bu andavallara????
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