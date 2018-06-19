Cinsel istismar davasında dede beraat etti, sadece aileye koruma çıktı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, üvey torunu D.D.Y.'ye (6) cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen M.B.'nin (72), 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davadan beraat etmesi üzerine, aynı apartmanda yaşadıkları için aile küçük kızları için koruma talebinde bulundu. Ancak anne ve babaya çağrılı koruma kararı verilirken, küçük kıza verilmedi.
Torbalı'da oturan C.Y. ve eşi O.Y., uyku problemi yaşayan küçük kızları D.D.Y.'yi pedagoga götürdü. D.D.Y., burada, aynı apartmanda oturan, anneannesinin ikinci eşi M.B.'nin cinsel istismarına uğradığını söyledi. Pedagogun durumu bildirdiği C.Y. ile O.Y., polise giderek, M.B.'den şikayetçi oldu. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan D.D.Y., üvey dedesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. D.D.Y., birlikte oturdukları apartmana dönmek istemediğini söyledi. Küçük kızın ÇİM'deki ifadesi üzerine M.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.B. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığını belirterek, beraat kararı vererek, M.B.'yi tahliye etti. Aile kararın temyizi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.
M.B.’nin tahliye olması ve aynı apartmanda yaşamaları nedeniyle küçük kız D.D.Y., ailesine apartmana dönmek istemediğini ve üvey dedesinin kendisine dokunacağını söyledi. Torbalı’daki Aile Mahkemesi’ne başvuran C.Y. ve eşi O.Y., kızları için koruma talebinde bulundu. Ancak mahkeme C.Y. ve O.Y. için bir ay boyunca çağrılı koruma verilirken, küçük kız için herhangi bir koruma verilmedi.
Öte yandan İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanığın beraatiyle ilgili gerekçeli kararında, küçük kızın çelişkili ifadeleri olduğu belirtildi.
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