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Cinsel istismar haberini izlerken yaşadığı tacizi anlattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 14:56 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta bir lise öğrencisi, televizyonda cinsel istismar haberini izlerken başından geçen taciz olayını annesine anlattı. Annenin karakola giderek şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Cinsel istismar haberini izlerken yaşadığı tacizi anlattı!

Zonguldak'ta, lise öğrencisi H.T.'nin televizyonda cinsel istismar haberi izlerken, annesine kendi yaşadığı tacizi anlatmasıyla tutuklanan Abdurrahman Ş.'nin 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Zonguldak'ta, yaklaşık 3 üç önce meydana gelen olayda, liseli H.T., sosyal medya üzerinden tanıştığı Abdurrahman Ş. ile arkadaşlık kurdu. Genç kızın kendisiyle sevgili olmasını isteyen Abdurrahman Ş., buluştukları sırada H.T.'ye cinsel tacizde bulundu.

10 HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Yaşadığını tehdit edildiği için kimseye anlatamayan H.T., bir süre sonra evde annesiyle televizyon izledikleri sırada cinsel istismar haberini gördü. H.T., başından geçenleri annesine anlattı. H.T., ardından annesiyle birlikte karakola giderek, şikayetçi oldu. Açılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan Abdurrahman Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Abdurrahman Ş. hakkında, 'basit tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarından 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Abdurrahman Ş., tutuklu bulunduğu Gaziantep cezaevinden video konferans sistemiyle katıldı. H.T.'nin katılmadığı duruşmada annesi A.T., hazır bulundu. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Abdurrahman Ş., tahliyesini talep etti. H.T.'nin annesi A.T. ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdurrahman Ş.'nin tahliye talebini reddederek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İHA

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Zonguldak lise cinsel istismar taciz

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
o zamanki aklın nerdeydi peki? aradan zaman geçmiş cesaretmi gelmiş? sanaldan arkadaş buluyon buluşmaya gidiyon.. peki sorarım bu tanışma cesaretini nerden buldun adam hadi kaçırsaydı ya başka şey yapsaydı? hiçmi ders çıkarmıyacaksınız!!! onu fingirdemeden önce düşüneydin kızım!!
tecavüzcüler doluşmuş yine buraya.. ne işin vardı ordacılar.. bunları da aslında potansiyel tecvüzcü olarak içeri almak lazım
salak taciz etmesen ilerleyen zamanalrda kendisi verirdi zaten böyle internette erkeklerle tanısıp buluşan kızdan ne beklicenki
artık kızlar canı sıkıldımı , sevgilisi terk ettimi, istediği olmadı mı, derste düşük not aldımı, öğretmen sınıfta bıraktımı,kantinci borcunu istedimi hemen beni taciz etti diye iftira atıyor
@savasci515 bence o kızın bilgisayarını bir incelemeye alın yemin ediyorum size eğer töbe estefurllah çekmez seniz dişimi kırarım ... bu arada bu moda oldu evde canı sıkılan tacize uğradım diyor .... gerçek taciz tecavüze uğrayanları bunlar mağdur eder sulanırsa iş bu kadar . sanığının avukatına sesleniyorum mahkemeden kızın bilgisayarına arama emri çıkartırsın incelesin adaletse her keze adet
@wega_pcc aynen kardeşim katılıyorum sana..
internetten arayış,buluşma,cinsellik yaşama..her habere “istismar” ve “tecavüz” denilmez..yediği haltı farkında ve zorlama yok gibi..iftiralar olabilir,dikkatli olunmalıdır (kimseyi savunmuyor ve suçlamıyorum)
boyke haberler insani uzuyo ama soyle egri oturup dogru konusmakta gerekirse bazi kadinlar belayi kendilerine cekiyolar.sonucta karsindaki erkek kadinlar gibi degil aklindan basja seysel gecebiliyo .kadinlarin 100 de sekseni cok dikkatsiz sora basinada bi olay gelince akillaniyo
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