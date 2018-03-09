Zonguldak'ta, lise öğrencisi H.T.'nin televizyonda cinsel istismar haberi izlerken, annesine kendi yaşadığı tacizi anlatmasıyla tutuklanan Abdurrahman Ş.'nin 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Zonguldak'ta, yaklaşık 3 üç önce meydana gelen olayda, liseli H.T., sosyal medya üzerinden tanıştığı Abdurrahman Ş. ile arkadaşlık kurdu. Genç kızın kendisiyle sevgili olmasını isteyen Abdurrahman Ş., buluştukları sırada H.T.'ye cinsel tacizde bulundu.
10 HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Yaşadığını tehdit edildiği için kimseye anlatamayan H.T., bir süre sonra evde annesiyle televizyon izledikleri sırada cinsel istismar haberini gördü. H.T., başından geçenleri annesine anlattı. H.T., ardından annesiyle birlikte karakola giderek, şikayetçi oldu. Açılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan Abdurrahman Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Abdurrahman Ş. hakkında, 'basit tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarından 10 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Abdurrahman Ş., tutuklu bulunduğu Gaziantep cezaevinden video konferans sistemiyle katıldı. H.T.'nin katılmadığı duruşmada annesi A.T., hazır bulundu. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Abdurrahman Ş., tahliyesini talep etti. H.T.'nin annesi A.T. ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdurrahman Ş.'nin tahliye talebini reddederek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
İHA
Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
Son dakika! Taksim'de silah sesleri!
AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması
Minik Ceylin davasında babaannesinin sözleri yürek yaktı
Hayvanlarla konuşan 2 yaşındaki çocuk efsane oldu
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?
Cinsel istismar haberini izlerken yaşadığı tacizi anlattı!
Kaddafi'nin 10 milyar eurosu kayıp!
Son yaptığı 'pes' dedirtti! Ünlü modele takipçileri bile ayar verdi
Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir
Alarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacak
Okuyucu Yorumları 8 yorum