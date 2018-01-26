Cinsel istismar hükümlüsü jandarma tarafından yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, jandarma tarafından kimlik kontrolü sırasında, 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.Ö., yakalandı.
Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri dün akşam devriye görevinde, yolda şüpheli gördükleri bir kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolü yapan jandarma, şüpheli T.Ö.'nün 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi. Gözaltına alınan T.Ö.. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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