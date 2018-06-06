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Cinsel istismar hükümlüsü Kuşadası'nda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 12:25 | Son Güncelleme

İZMİR'de bir çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.K., Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Cinsel istismar hükümlüsü Kuşadası'nda yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- İZMİR'de bir çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.K., Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis tarafından yakalandı.
Dün devriye görevi yapan polis ekipleri, akşam saatlerinde Kuşadası'ndaki Turistik Çarşı yakınlarında kendilerini farkedince tedirgin olan A.K.'yi durdurdu. A.K.'nin yapılan kimlik sorgulamasında, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. A.K., işlemlerinin ardından İzmir polisine teslim edildi.

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