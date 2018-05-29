HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cinsel istismar hükümlüsü, oto yıkamacıda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

ADANA'da küçük çocuğa cinsel istismar suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Robert Uçurum (42), çalıştığı oto yıkamacıda yakalandı.

Cinsel istismar hükümlüsü, oto yıkamacıda yakalandı

ADANA,(DHA)- ADANA'da küçük çocuğa cinsel istismar suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Robert Uçurum (42), çalıştığı oto yıkamacıda yakalandı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, küçük çocuğa cinsel istismar suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Robert Uçurum'un, Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde oto yıkamacıda çalıştığını tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis, Uçurum'u yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAF

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
Van Başkale'de PKK'ya ait 3 sığınak bulunduVan Başkale'de PKK'ya ait 3 sığınak bulundu
İnşaatta iskeleye çıkarken düşen işçi kurtarılamadıİnşaatta iskeleye çıkarken düşen işçi kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi

Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi

3 polisli 'Yorgo' çetesi! 2 milyonu çaldılar alemde yakalandılar

3 polisli 'Yorgo' çetesi! 2 milyonu çaldılar alemde yakalandılar

Kızının çığlıklarını duydu, Seyhan Nehri'ne atladı

Kızının çığlıklarını duydu, Seyhan Nehri'ne atladı

Cinnet getiren anne öz oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Cinnet getiren anne öz oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Fethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu

Fethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.