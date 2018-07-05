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Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 23:53 | Son Güncelleme

SURİYELİLERE AİT İŞYERLERİNİN TABELALARI SÖKÜLDÜ: 6 KİŞİ YARALANDI Gaziantep'te, cinsel istismar iddiasının ardından bazı kişiler, Türkmen Caddesi'nde bulunan Suriyeli'lere ait işyerlerinin tabelalarını söktü.

SURİYELİLERE AİT İŞYERLERİNİN TABELALARI SÖKÜLDÜ: 6 KİŞİ YARALANDI

Gaziantep'te, cinsel istismar iddiasının ardından bazı kişiler, Türkmen Caddesi'nde bulunan Suriyeli'lere ait işyerlerinin tabelalarını söktü. Öfkeli kalabalığın tartaklamasıyla yaralanan Suriyeli 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, Suriyelilere ait işyerlerinde güvenlik önlemi alırken, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da inceleme yaptı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada polis, sosyal medyada cinsel taciz iddiasını provoke ettiği belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Cinsel istismara maruz kaldığı öne sürülen çocuğun ise bulunamadığı belirtildi.

VALİLİK: ÇOCUĞUN TESPİTİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR

Gaziantep Valiliği, cinsel istismar iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, çocuğun tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edilerek, "Bugün saat 19.00 sıralarında Şahinbey ilçemiz Gümüştekin Mahallesi'ndeki parkta 60 yaşlarındaki R.C. adlı şüphelinin bir grup vatandaş tarafından 'Küçük kız çocuğuna yönelik istismar' iddiasıyla darp edildiği ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen ekiplerimiz tarafından R.C. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikat başlatılmış olup, istismar edildiği iddia edilen çocuğun tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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