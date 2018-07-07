'Cinsel istismar' iddiasıyla ayağa kalkan mahallede polis önlemi (3)

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Gaziantep'te, kız çocuğuna cinsel istismar iddiasını bahane edip sosyal medyadan provoke edici paylaşımlarda bulundukları belirlenerek gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
'İlimizde 05.07.2018 tarihinde meydana gelen çocuğun istismarı olayı sonrasında bazı basın yayın organları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından vatandaşlarımızla Suriyeliler arasında çatışma çıkarmak, toplumda kaos, kargaşa ve infial yaratmak amacıyla çeşitli yorum ve paylaşımlarda bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınan toplam 23 şüpheli şahıs hakkında çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararı verilmiştir."
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