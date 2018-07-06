HABER

'Cinsel istismar' iddiasıyla ayağa kalkan mahallede polis önlemi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 12:41 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu R.C.'nin (60), parkta down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından gerginlik yaşanan mahallede polislerin önlem amaçlı bekleyişi sürüyor.  Olay, dün akşam saatlerinde, Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi.

'Cinsel istismar' iddiasıyla ayağa kalkan mahallede polis önlemi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu R.C.'nin (60), parkta down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından gerginlik yaşanan mahallede polislerin önlem amaçlı bekleyişi sürüyor.
Olay, dün akşam saatlerinde, Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu R.C.'nin, 5 Haziran Parkı'nda, 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. İstismar iddiası üzerine mahalle sakinleri, R.C.'nin parka 10 metre uzaklıktaki evinin önüne geldi. Polis ekiplerinin de geldiği olay yerinde mahalleli, tüm engellemelere rağmen binaya taş yağdırdı. Takviye ekiplerin gelmesinin ardından kalabalık, biber gazlı müdahaleyle uzaklaştırılınca Suriyeli R.C. gözaltına alındı. Tepkilerin sürmesi üzerine ekipler, R.C.'nin ailesini de zırhlı araçla mahalleden çıkardı.
Cinsel istismar iddiasının ardından bazı kişiler, Türkmenler Caddesi'nde bulunan Suriyelilere ait iş yerlerini tabelalarını sökerek, tahrip etti. Yolda karşılaştıkları 6 Suriyeliyi döven bazı kişiler, sığınmacılara ait araçlara da zarar verdi. Olayların ardından gece boyu Suriyelilerin yaşadığı semtlerde yoğun güvenlik önlemi alan polisler, gerginlik çıkmaması için görev yaptı.
Polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde de Gümüştekin Mahallesi, Türkmenler Caddesi ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde herhangi bir olayın meydana gelmemesi için önlemlerini sürdürdü. Dün akşamki gerginliğin yerini sessizliğe bıraktığı kentte, taciz iddiasının ardından evlerinden tahliye edilen Suriyeli R.C.'nin ailesinin başka bir eve yerleştirildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

'Cinsel istismar' iddiasıyla ayağa kalkan mahallede polis önlemi'Cinsel istismar' iddiasıyla ayağa kalkan mahallede polis önlemi'Cinsel istismar' iddiasıyla ayağa kalkan mahallede polis önlemi'Cinsel istismar' iddiasıyla ayağa kalkan mahallede polis önlemi

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Trenin çarptığı yaya yaralandıTrenin çarptığı yaya yaralandı
Kırıkkale'de FETÖ şüphelisi 8 asker adliyedeKırıkkale'de FETÖ şüphelisi 8 asker adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Nusaybin ve Ömerli kırsalında sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon başlatıldı

Nusaybin ve Ömerli kırsalında sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.