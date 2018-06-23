HABER

Cinsel istismar sanığı eskrim antrenörüne 65 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 14:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan eskrim antrenörü Tarık İ., toplam 65 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Cinsel istismar sanığı eskrim antrenörüne 65 yıl hapis cezası

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan eskrim antrenörü Tarık İ., toplam 65 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.
Alanya'da milli eskrim antrenörlüğü yapan Tarık İ., 2011- 2017 döneminde ortaöğretim ve lise seviyesindeki 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla geçen yıl gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Tarık İ., Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu'na üye avukatların itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak, tutuklandı.
BİR DOSYADAN BERAAT, 5'İNDEN HAPİS
Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında Tarık İ. son kez hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 6 saat süren duruşmada mahkeme heyeti 6 dosyayı tek tek karara bağladı. Tarık İ. dosyalardan birinden beraat ederken, diğer 5 çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla toplam 65 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.
'KARAR BİZ HUKUKÇULARI MEMNUN ETMİŞTİR'
Davaya müdahil olarak katılan Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu avukatları Müge Gezginci, Halime Şenli, Nida Ocak Doğan ve Aysun Tok mahkeme kararıyla ilgili açıklama yaptı. Adaletin yerini bulduğunu belirten avukatların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Anayasaya ve ülkemiz tarafından kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre çocukları korumak devletin yükümlülüğü altındadır. Çocuklarını koruyamayan bir devletin güvenilirliğinden bahsetmek mümkün değildir. Devlet mağdur çocukları terk etmemeli, yeni mağdurların ortaya çıkmasını engellemelidir. Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin davanın soruşturma süresinde gösterdiği titiz çalışma ve mahkeme heyetinin dikkatli ve duyarlı değerlendirmesiyle mahkemenin verdiği karar biz hukukçuları memnun etmiştir. Ancak başka vakaların yaşanmaması için de önlemler alınmalıdır. Yetkililerin, kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışan vatandaşların; kadına karşı şiddet, istismar ve çocuk istismarıyla ilgili çok daha bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla eğitim almaları gerekmektedir. Bizler Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu olarak; Alanya'nın özellikle son yıllarda sürekli kadına karşı şiddet, istismar ve çocuk tacizleriyle anılmasından son derece rahatsız olduğumuzu ve bu nedenle yetkilileri göreve ve duyarlı olmaya davet ettiğimizi basına ve kamuoyuna bildiririz."

FOTOĞRAFLI

Cinsel istismar sanığı eskrim antrenörüne 65 yıl hapis cezasıCinsel istismar sanığı eskrim antrenörüne 65 yıl hapis cezası

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
Bursa'da eşini öldüren kadın, tutuklandıBursa'da eşini öldüren kadın, tutuklandı
Sahte altın satmaya çalışırken yakalanan kadın 'polis' diye bağırdıSahte altın satmaya çalışırken yakalanan kadın 'polis' diye bağırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Antalya'da cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü! 15 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın davasında karar verildi!

Antalya'da cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü! 15 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın davasında karar verildi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.