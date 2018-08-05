Cinsel istismar şüphelisi, adliyede intihar etti (2)

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerinin cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına aldıktan sonra adliyeye getirdiği Mustafa K. (41), 3'üncü kattaki koridor başından aşağı atladı. Mustafa K., olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Eskişehir Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Merkez Aşağı Çağlan Mahallesi'nde, cinsel istismar olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa K., jandarma ekiplerince Adalet Sarayı'na getirildi. Kelepçeli olan Mustafa K., nöbetçi savcılığın önündeki koridorda beklerken, jandarmaların arasından koşup, bankın üzerine çıkarak, 3'üncü kattan aşağı atladı. Kantinin karşısındaki beton zemine düşen Mustafa K., olay yerine hayatını kaybetti. Mustafa K.'nin cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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