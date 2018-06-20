Cinsel istismar ve şantaj sanığı veteriner: Ben şerefli bir insanım

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde veteriner Uğur G.'nin (49), ilişki yaşadığı evli M.K. (35) adlı kadını silah zoruyla çiftlik evine götürerek cinsel istismarda bulunduğu ve çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla 29 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanmasına başlandı. M.K., fotoğraflarını kayınvalidesi ve eşine gösterdiğini kabul eden, ancak zorla cinsel istismarda bulunmadığını söyleyen Uğur G., "Ben şerefli bir insanım. Çaycuma'da dürüst, iyi bir insanım. Ben onun kötü niyetli olduğunu anlayınca görüntüsünü çekmek istedim" dedi.

Olay, 13 Ekim 2017'de Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Veteriner Uğur G., iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı M.K. ile bir süre ilişki yaşadı. Uğur G.'nin eşinden boşanması için baskı yaptığı M.K. kabul etmeyince ilişkileri son buldu. Uğur G., bir süre sonra kadına kocasıyla birlikte çektirdiği fotoğrafını atarak, buluşmaya gelmediği takdirde yanındaki kocasına her şeyi anlatacağı yönünde tehditte bulundu. Buluşmayı kabul eden M.K.'yi aracıyla alan Uğur G., silah zoruyla çiftlik evine götürdü. Tabancasını masaya koyan Uğur G., kadına zorla cinsel istismarda bulundu, çıplak fotoğrafları ve videosunu çekti. M.K., tehditlerin sürmesi üzerine olaydan 1 ay sonra karakoldaki şikayeti üzerine Uğur G. gözaltına alındı. Tutuklanan Uğur G., avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uğur G. hakkında 'basit yaralama', 'şantaj', 'cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli Cinsel saldırı', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 29 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Uğur G. hakim karşısına çıktı. M.K. ise duruşmaya katılmadı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkemede ifade veren Uğur G., suçlamaları kabul etmediğini belirterek M.K. ile rızası dahilinde ilişki yaşadıklarını söyledi. M.K. ile Kasım 2016'da sosyal medyada tanıştıklarını anlatan Uğur G., şöyle dedi:

"Normal konuşmalar sonrasında konuşmamız derinleşti. Eşinin kendisiyle ilgilenilmediğini ailevi sorunları olduğundan benle sohbetinden memnun olduğunu bana söyledi. Bana eşinden ayrılmak istediğini söyledi. Sonra ilişkimiz başladı. Beni sevdiğini söyledi. Ekonomik durumum bozulduğunu söyleyince benden uzaklaşmaya başladı. Ben ona maddi olarak da yardım ediyordum. Neden böyle yapıyorsun dedim. Ben yerlerimi satıp borçlarımı ödedikten sonra 'biri senle ilişkimi kocama söylemiş' dedi. Kocası benim yanıma gelmesi durumunda rızası dışında ilişki yaşadıklarını söylemesini istedi. Ben bunu kabul etmedim. Rızası dahilinde olduğunu söyleyeceğimi söyledim. Bir süre görüşmedik. Sonra olay tarihinde görüştük ve araca onu aldım. Bana ailevi sorunlarını anlattı. Benim aslında iyi bir insan olduğumu söyledi. Bende madem böyle niye bana kendini sevdirdiğini söyledim. Kendi rızasıyla birlikte olduk. Sonra sohbet ederken benden maddi olarak destek istedi 40 bin lira. Ben yerimi 1 milyon liraya sattığımı ama paranın bir kısmını almadığımı söyledim. Aldığımı da kendi borçlarıma verdiğimi söyledim. O buna kırıldı. Daha sonra eşi gelirse yanına benim onu rahatsız ettiğimi kendi ikrarlarını kabul etmesini istedi. Ben yine kabul etmedim. Ben bunu yapamayacağımı kanıt osun diye de fotoğrafını çekmek istedim. Kızdı ve kısa bir tartışma sonrası başını ranzaya vurdu. Hiçbir zorlama olmadı. Sonra kendisini aldığım yere bıraktım. 5-6 gün sonra kendini durumunu sormak için aradım. Resmini istedim attı. Başındaki şişliği merak ettim. Kesinlikle zorlama olmadı. Suçsuzum ve beraatımı istiyorum."

GENÇ KADININ AİELİSİNE ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARI GÖSTERMİŞ

Mahkeme başkanının 'fotoğraf ve videoları neden ailesine gösterdin?' sorusunu yanıtlayan Uğur G., "Ben resimleri kayınvalidesine göstermek amacıyla eve gitmedim. M.K.'nin bir süre işe gitmediğini kocasının boşanma davası açtığını, ancak kendisinin davalara gitmediğini duyunca acaba kocası mı evden çıkarmıyor, bana mı ulaşamıyor diye düşündüm. Ben gidersem bir çözüm olur mu diyerek eve gittim. Kayınvalidesinin yanında bana 'deli manyak' dedi. Ben bu duruma sinirlenince fotoğraf ve videoyu durum bildiğiniz gibi değil diyerek gösterdim. E.Y. adlı kişiye de ilişkimizi kanıtlamak amacıyla fotoğraf gönderdim. Eşine de fotoğrafı ben gönderdim. Arkadaşım M.İ.'ye de zorla bir şey olmadığı kanıtlansın başıma bir şey gelirse bu sende kalsın diyerek attım. Çünkü ciddi şekilde tehdit ediliyordum. Ben şerefli bir insanım. Çaycuma'da dürüst iyi bir insanım. Ben kötü niyetli olduğunu anlayınca görüntüsünü çekmek istedim. Kocan bana gelirse bu görüntüleri gösteririm dedim. O hayır yapmayacaksın diyerek engel olmaya çalıştı. Eşinin bu şekilde öğrenmesini istemiyordu" dedi.

Uğur G., daha sonra Cumhuriyet Savcısı'nın sorularını yanıtladı. Duruşma, M.K.'nin bir sonraki celsede dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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