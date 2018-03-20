Cinsel istismara 37 yıl 6 ay hapis cezası

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Akhoca köyünde 2016 yılının Eylül ayında baldızının kızına cinsel istismarda bulunduğu suçuyla tutuklanan 70 yaşındaki Hikmet P. 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olayda, 16 yaşındaki E.E. ile 5 yıl tehdit ve para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen Hikmet P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konmuştu. İddiaya göre, Akhoca köyünde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Hikmet P., baldızının kızı olan E.E.’ye cinsel istismarda bulundu. Hikmet P. ilerleyen süreçte de E.E. ile tehdit ve şantajda bulunarak zorla birlikte olmaya devam etti.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Hikmet P. “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.