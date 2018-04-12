Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Almanya'nın meşhur cerrahlarından Andreas Niederbichler, sevgilisini uyuşturucu fantezisi yaparken istemeden öldürdü. Dailymail'in haberine göre; penisine kokain süren 42 yaşındaki doktorla, oral ilişki yaşayan sevgilisi, bir anda yere yığıldı ve hayatını kaybetti.
BU FANTEZİYİ 3 KADINLA DAHA YAŞAMIŞ
Posta'nın haberine göre: Olayın kısa sürede polise intiakal etmesinin ardından hakim karşısına çıkarılan Andreas Niederbichler, daha önce başka 3 kadınla da aynı tecrübeyi yaşadığı ama kimsenin bu iliki şeklinden zarar görmediğini belirtti
DOKTOR SERBEST BIRAKILDI
Ölüm fanztesinde doktorun kasıtı olmadığı için serbest kalması Almanya'da büyük tepki gördü. Doktor Andreas'ın uyuşturucu tedavisi almasına da karar verildi.
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