Cinsel saldırı girişimi sanığına iyi hal indirimi ile 5 yıl 5 ay hapis

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, okula giden E.S. (17) isimli genç kıza adres sorma bahanesiyle yaklaştıktan sonra cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Murat Kas (23), 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl Aralık ayında Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Öğle saatlerinde okuluna gitmek için parkta yürüyen E.S. isimli genç kızı durduran Murat Kas, iddiaya göre 'Yakınlarda market var mı?' diye sordu. Murat Kas, daha sonra genç kızı parkın içinde bulunan bir ağacın yanına götürüp cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. E.S., kendisine saldıran Murat Kas'ın elinden kurtulmayı başararak karakola gitti. Bölgedeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek yakalanan Murat Kas hakkında 'Cinsel saldırı' suçlamasıyla 5 ila 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Murat Kas, saldırıya uğrayan E.S. katıldı.

Murat Kas duruşmada olay günü aşırı derecede alkollü olduğunu ifade ederek, yaşananları hatırlamadığını ve çok üzgün olduğunu belirterek, “O gün sabah erkenden arkadaşlarla park içerisinde aşırı derecede alkol aldık. Ne yaptığımı bilmiyorum. Tek hatırladığım, genç bir kızı gördüğüm ve ona Gölyüzü Mahallesi’ne nasıl gideceğimi, bir de yakınlarda bir market olup olmadığını sorduğum. Elimi de bilerek genç kıza atmadım, onu ellemeye çalışmadım. Sarhoştum, şayet böyle bir şey yaptıysam genç kızdan özür diliyorum. Çok pişmanım" dedi.

E.S. ise ifadesinde, "Olay günü okula giderken, sanık kürsüsünde oturan bu sapık, önce bana 'Gölyüzü Mahallesi ne tarafta?' ve 'Yakında bir market var mı?' diye sordu. Sonra da elleriyle vücuduma dokunmaya başladı. Sonra bana cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. İkimiz de yerde olduğumuzdan, bir anlık fırsat bulup elinden kurtuldum. Daha sonra polise gidip ailemle birlikte şikayetçi olduk. Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, suçu işlediği kanaatine vardığı sanığın iyi hal indirimi de uygulayarak 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



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