'Cinsel saldırı' ile suçlanan baba: Kredi kartını vermediğim için iftira attı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da kızı Z.K.'ye (20) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.K. (57), duruşmadaki savunmasında, "Kızım, kredi kartını vermediğim için bana iftira attı" dedi. Z.K. de babasına öfkelendiği için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.
Bursa'da geçen yıl Temmuz ayında polise başvuran Z.K., annesinden ayrı yaşayan babası M.K.’nin, evde yalnız oldukları sırada kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Gözaltına alınan M.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
M.K. hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan M.K., suçlamayı kabul etmedi. M.K., "Geçen yıl hastanede kalp ameliyatı oldum. Hastanede yatarken kızım benden kredi kartını istedi. Kredi kartını kendisine vermedim. Buna sinirlenen kızım bana iftira attı. İddialar doğru değildir. Zaten şu anda bana kendisi bakıyor" dedi.
Babası ile geldiği duruşmada Z.K. de "Kredi kartını vermeyince öfkelendim. Kızdığım için polise öyle ifade verdim. Zaten şu anda bile babamla birlikte aynı evde yaşıyoruz" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakın tamamlanması için ertelendi.
Duruşma sonunda baba ve kızı adliyeden birlikte ayrıldı.
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