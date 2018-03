’Cinsel saldırı ve gasp’ davasından beraat etti

Samsun’da 3 çocuk annesi kadına cinsel saldırıda bulunup cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı, yargılandığı mahkemece beraat ederken, aynı kadını yaralama suçundan 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Y.K. (34), kendisini tehdit edip zor kullandığını ileri sürdüğü O.K. (34) adlı şahsın Atakum ilçesindeki bir eve götürüp burada kendisine cinsel saldırıda bulunarak cep telefonunu gasp ettiğini iddia etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili O.K.’yi gözaltına aldı ve söz konusu şahıs 4 ay önce çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.K. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "cebir tehdit ve hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gece vakti gasp ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından dava açıldı. Bugün görülen davada O.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, O.K.’nin "cebir tehdit ve hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gece vakti gasp ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından beraatine karar verirken, Y.K.’yi "yaralama" suçundan 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.