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Cinsel tacizden tutuklu öğretmen, cezaevinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 15:48 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir ilkokulda, 9 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Ferruh A.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir ilkokulda, 9 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Ferruh A. (53), Kocabaş Cezaevi'ndeki koğuşunda kendini pijamasıyla ranzaya asarak yaşamına son verdi. 28 Şubat'ta Pamukkale ilçesindeki bir ilkokuldaki öğrencilerden bazılarının velileri, okul yönetimine giderek sınıf öğretmeni Ferruh A.'nın çocuklarına elle tacizde bulunduğunu ileri sürüp, şikayetçi oldu. Bunun üzerine okul yönetimi, durumu, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında sınıf öğretmeni Ferruh A., polis tarafından gözaltına alındı. Tacize uğradığı öne sürülen 9 kız öğrenci, pedagog ve psikolog eşliğinde ifade verdi. Kız öğrencilerin ifadelerinde, öğretmenin kendilerine elle tacizde bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. İddiaya göre öğretmen Ferruh A.'nın, parası olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle öğrencilerin ceplerine elini sokup, tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen sınıf öğretmeni Ferruh A., sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne konuldu. Ferruh A. bugün, kaldığı koğuşta pijamasıyla kendini ranzayaa astı. Ferruh A.'nın koğuş arkadaşları tarafından bulunan cesedi, cezaevi savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, Ferruh A.'nın intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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