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Cip çarpan minik Safa, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 11:55 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken cip çarpan, Suriye uyruklu Safa Massini (8), olay yerinden geçen bir doktorun yaptığı müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken cip çarpan,

Suriye uyruklu Safa Massini (8), olay yerinden geçen bir doktorun yaptığı müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Safa Massini'nin annesinin de 5 yıl önce rejim güçlerinin bombalaması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Melikşah Caddesi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Bekir F. idaresindeki 38 ZZ 474 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Safa Massini'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kıza ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir doktor yaptı. Doktorun kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı küçük kızın olay yerine gelen babası Abdulhay Massini, gözyaşı döktü. Safa Massini, olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ancak küçük kız, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Safa Massini'nin cenazesi otopsinin ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

5 YIL ÖNCE HALEP'TEN GELDİLER

Suriye'nin Halep kentinde yaşarken rejim güçlerinin bombalı saldırısında anne Lamis Aise'nin yaşamını yitirmesinin ardından Abdulhay Massini'nin 3 çocuğuyla Türkiye'ye geldiği ve 5 yıldır Kayseri'de yaşadıkları öğrenildi. Safa Massini'nin burada ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

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