Cip dinlenme tesisinden çıkan otomobile çarptı: 5 yaralı

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde cipin dinlenme tesisinden yola çıkan otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giten Kadir Önder Kaleli idaresindeki 71 DK 563 plakalı cip, dinlenme tesisinden yola çıkan Kenan Şeker idaresindeki 06 FA 6806 plakalı otomobile arkadan çarptı. Cip çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada cip sürücüsü Kadir Önder Kaleli, Derya Kaleli, Fatma Berna Kaleli, Ülkü Ceylin Kaleli ve Saliha Ezel Kaleli yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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