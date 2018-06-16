HABER

Cip hırsızlarını geride bıraktıkları iz ve kamera görüntüleri yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 15:20 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki cipi çaldığı belirlenen 4 kişi, geride bıraktığı izler ve kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

Cip hırsızlarını geride bıraktıkları iz ve kamera görüntüleri yakalattı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki cipi çaldığı belirlenen 4 kişi, geride bıraktığı izler ve kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Çalınan cip ise Didim'deki bir garajda bulundu.
​​Kuşadası'nın Karaova Mahallesi'ndeki bir eve Ramazan Bayramı'nın ilk günü giren hırsızlar, anahtarını aldıkları cipi evin önünde çaldı. İsveç'ten bayram tatili için gelen araç sahibi, polise haber verdi. Harekete geçen ekipler, cipin çalındığı noktadan itibaren araç lastik izi, kamera görüntüleri ve aracın hareket etmesiyle birlikte aracın bagajından akan boya türü bir sıvıyı takip edip, 65 kilometre uzaklıktaki Didim ilçesi, Akköy Mahallesi'nde bir garaja ulaştı. 10 saatlik çaba harcayan ekipler, düzenlenen operasyonla cipi buldu.
Polis, MOBESE kamerası görüntülerinden cipi çalan 4 şüpheliyi de tespit edip, kimliklerini belirledi. Görüntülerden, hırsızlık olayının ardından şüphelilerin başka bir araçla yeniden Kuşadası'na geldikleri tespit edildi. Bunun üzerine Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında önlem alındı. İlçe merkezindeki cadde ve sokakları inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı 09 YM 754 plakalı aracın yerini tespit edip, durdurmak istedi. Ancak, şüpheliler kaçmaya başladı. Girdiği bir ara sokakta sıkıştırılan otomobildeki Hakan Kalkan, Mazlum Güney, Özgür Ekici ile Destan Akalın gözaltına alındı.
KEÇELİ KALEM İLE RAKAMI DEĞİŞTİRMİŞLER
Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasının keçeli kalem ile rakam grubunun değiştirildiği anlaşıldı. Otomobilde yapılan aramada 1 tabanca, 14 fişek, eldivenler, tornavida ve hırsızlıkta kullanıldığı anlaşılan çeşitli araç gereçler ele geçirildi.
Yapılan sorguda şüphelilerin dört ayrı evden daha hırsızlık yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden Destan Akalın'ın cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu satıcılığı suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Cip hırsızlarını geride bıraktıkları iz ve kamera görüntüleri yakalattıCip hırsızlarını geride bıraktıkları iz ve kamera görüntüleri yakalattıCip hırsızlarını geride bıraktıkları iz ve kamera görüntüleri yakalattıCip hırsızlarını geride bıraktıkları iz ve kamera görüntüleri yakalattı

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldüLunaparkta balerinden düşen çocuk öldü
Motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralıMotosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

İlginizi Çekebilir

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'yi ağlatan Nuriye nineden insanlık dersi!

Türkiye'yi ağlatan Nuriye nineden insanlık dersi!

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!

Sivas'ta gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

Sivas'ta gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.