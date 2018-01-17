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Cip; otomobil ve öğrenciye çarpıp, pideciye girdi

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 18:48 | Son Güncelleme 33 dakika önce

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, park halindeki otomobile ve yolda yürüyen lise öğrencisi Hakan Emre Uğur'a (14) çarptıktan sonra kapalı olan pideciye girdi. Öğrencinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Özgür Mahallesi Manav Sokak'ta meydana geldi. Ali Küçükercan yönetimindeki 15 NB 585 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce park halindeki 15 AJ 280 plakalı otomobile çarptı. Otomobili sürükleyen cip, yolda yürüyen lise öğrencisi Hakan Emre Uğur'a çarptıktan sonra da hızla kapalı olan pideciye girdi. Sürücü Ali Küçükercan'ın yara almadığı kazada, Hakan Emre Uğur yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı öğrenci tedaviye alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Pidecide büyük çapta maddi hasara neden olan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cip, önden çarptığı otomobili bir süre sürüklüyor, ardından hızlanarak hemen karşısındaki pidecinin camekânını kırarak içeri giriyor.

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