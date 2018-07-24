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Cipin yaşlı adama çarpma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 12:48 | Son Güncelleme

BOLU’nun Göynük ilçesinde geri manevra yapan cipin yaşlı adama çarptığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Cipin yaşlı adama çarpma anı kamerada

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Göynük ilçesinde geri manevra yapan cipin yaşlı adama çarptığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün saat 09.30 sıralarında ilçeye merkezindeki Yenice Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Giren yönetimindeki 14 AAE 569 plakalı cip, geri manevra yaptığı sırada arkasından geçen İbrahim Sarıoğlu’nu fark etmedi. Pazara gitmek için yolda bulunduğu öğrenilen yaşlı adam cipin arka lastiğinin altında kaldı. Cip, çevredekilerin bağırarak uyarmasıyla durdu. Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Devlet Hastanesi'ne ardından Bolu kent merkezindeki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Sarıoğlu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu arada kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

FOTOĞRAFLI

Cipin yaşlı adama çarpma anı kameradaCipin yaşlı adama çarpma anı kamerada

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