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Cipini kundaklayanı bulana 10 bin lira verecek

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 15:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, mobilya işiyle uğraşan Ömer Yavuz, geçen yıl 100 bin lira değerindeki cipinin kundaklandığını belirterek, yapanın halen bulunamadığını söyledi.

Cipini kundaklayanı bulana 10 bin lira verecek

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, mobilya işiyle uğraşan Ömer Yavuz, geçen yıl 100 bin lira değerindeki cipinin kundaklandığını belirterek, yapanın halen bulunamadığını söyledi. Aracı yakan kişinin görüntülerinin de olduğunu aktaran Yavuz, "Mutlaka bu olayı duyan, gören vardır. Bunu bize veya emniyete bildirene 10 bin lira ödül vereceğim" dedi.
Olay, 23 Temmuz 2017 tarihinde saat 04.00 sıralarında, Kadıpaşa Mahallesi'nde bulunan apartmanın otoparkında meydana geldi. Mobilya ustası Ömer Yavuz'a ait, park halindeki 100 bin lira değerindeki cip, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Aracın yandığını gören apartman sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Cip, yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, aracı yakan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalardan sonuç alınamadı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Cipin kundaklandığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir kişinin, elinde poşetle cipe yaklaştığı, araç alev alınca da hızla uzaklaştığı görüldü.
BULANA 10 BİN LİRA
Aracın sahibi Ömer Yavuz, emniyet güçlerinin konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü; ancak sonuç alınamadığını söyledi. Yavuz, "12 ay önce aracım kundaklandı. Aracı yakan kişinin görüntüleri elimizde var. Mutlaka bu olayı duyan, gören vardır. Bunu bize veya emniyete bildirene 10 bin lira ödül vereceğim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Cipini kundaklayanı bulana 10 bin lira verecekCipini kundaklayanı bulana 10 bin lira verecekCipini kundaklayanı bulana 10 bin lira verecekCipini kundaklayanı bulana 10 bin lira verecek

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