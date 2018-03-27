Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden çıplak çocuk resimlerini paylaştığı iddia edilen Samsun'da bir lokantada çalışan E.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki işlemleri tamamlanan E.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.B., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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