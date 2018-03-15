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Ciple çarpışan otomobilin devirdiği direk yayanın üzerine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 18:09 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da çarpışan iki araçtan birinin savrularak devirdiği sinyalizasyon direğinin altında kalan Gülten Oral ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.  Merkez eski sebze hali kavşağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle, seyir halinde olan ve sürücüleri belirlenemeyen 34 TH 9954 plakalı otomobil ile 23 BS 170 plakalı cip çarpıştı.

Ciple çarpışan otomobilin devirdiği direk yayanın üzerine düştü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da çarpışan iki araçtan birinin savrularak devirdiği sinyalizasyon direğinin altında kalan Gülten Oral ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Merkez eski sebze hali kavşağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle, seyir halinde olan ve sürücüleri belirlenemeyen 34 TH 9954 plakalı otomobil ile 23 BS 170 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen direk, yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen Gülten Oral'ın üzerine düştü. Gülten Oral ile araçlarda bulunan 3 kişi de kazada yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.
Direğin üzerine düştüğü Gülten Oral ile kazada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Ciple çarpışan otomobilin devirdiği direk yayanın üzerine düştü

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