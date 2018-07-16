HABER

Ciple gelip, 5 saksı çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 15:24 | Son Güncelleme

BODRUM'da bahçe mobilyası ve peyzaj ürünleri üzerine faaliyet gösteren mağazanın önüne ciple gelen kimliği belirsiz kadının, işletme önündeki 5 saksıyı çalması, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ciple gelip, 5 saksı çaldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da bahçe mobilyası ve peyzaj ürünleri üzerine faaliyet gösteren mağazanın önüne ciple gelen kimliği belirsiz kadının, işletme önündeki 5 saksıyı çalması, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 18 yıldır mağazayı işleten Hasan Altıkat, şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Bahçe mobilyalarımızın büyük bölümü zaten cadde üzerinde. 18 yıllık esnafım böyle bir olayla karşılaşmadım" dedi.
Ortakent-Yahşi Mahallesi Kapuz Caddesi üzerinde bahçe mobilyası ve peyzaj ürünleri satışı yapan mağazanın önüne, dün saat 23.23'te işletme kapalıyken gelen beyaz renkli cipten inen kimliği belirsiz bir kadın, işletme önündeki 5 saksıyı alarak aracına yükledi ve kaçtı. Durumu sabah fark eden işletme sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şaşkınlık yaşadı. Ciple saksı hırsızlığını polise bildirdi. Zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Mağaza sahibi evli ve iki çocuk babası Hasan Altıkat (43), "18 yıldır mağazayı işletiyorum. Daha önce böyle bir olaya tanık olmadım. Ciple gelip 5 adet Meksika saksını götürdüğünü gördük. Saksıların toplam değeri 1500 TL. Çok büyük bir rakam değil ama neden insan böyle bir şeye ihtiyaç duyar. Görüntülerle birlikte emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi olduk" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ciple gelip, 5 saksı çaldıCiple gelip, 5 saksı çaldıCiple gelip, 5 saksı çaldıCiple gelip, 5 saksı çaldı

PARTNERBir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...Bir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...
Sahte engelli raporu soruşturmasında 20 şüpheli adliyedeSahte engelli raporu soruşturmasında 20 şüpheli adliyede
Kumar makinesini şarj cihazı gibi gizlemişlerKumar makinesini şarj cihazı gibi gizlemişler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmit'te kıyafet tartışmasının yaşandığı özel halk otobüsünün şoförü konuştu: Burası özgür bir ülke

İzmit'te kıyafet tartışmasının yaşandığı özel halk otobüsünün şoförü konuştu: Burası özgür bir ülke

Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi

Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat

Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.