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Çipli kimlikle milyonluk vurgun!

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 08:18 | Son Güncelleme 13 dakika önce

Banka müşterilerinin hesaplarını boşaltarak milyonluk vurgun yapan çetenin, sahte belgelerle başkası adına parmak izi verip çipli kimlik çıkardığı belirlendi.

Çipli kimlikle milyonluk vurgun!

Siber Polisi'nin 35 kişilik dolandırıcılık çetesine yaptığı operasyon bir güvenlik açığı ortaya çıkardı. Çete liderinin, Bilecik'te sahte belgelerle Hayrullah Y. adına çipli kimlikaldığı belirlendi. Çipli kimlikler için parmak ve avuç içi izi alan nüfus müdürlükleri, eski kayıtlar olmadığı için karşılaştırma yapamıyor.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilgilerini ele geçirdikleri banka müşterilerinin hesaplarını sahte kimliklerle boşaltan 35 kişilik bir çeteyi çökertmiş ve 22 çete üyesi tutuklanmıştı. 1 milyon TL'yi aşan vurgun yapan çeteye bilgileri sızdıran bankacılar Hilal B. ile Eray A. da cezaevine konuldu. Operasyon, yeni kimliklere yönelik bir güvenlik açığını da ortaya çıkardı. Firari çete lideri Osman Ö.'nün sahte belgelerle başkası adına 'çipli kimlik' aldığı belirlendi. Çipli kimlik çıkarılırken nüfus müdürlükleri kişinin parmak ve avuç içi izini alıyor. Bilecik'te yaşayan ve kimliğini yenilemeyen Hayrullah Y. adına sahte belgeler ve parmak izi veren çete lideri, bu yolla çipli kimlik çıkardı.

ESKİ KAYITLAR YOK

Bilecik'te gözaltına alınan Osman Ö.'nün üzerinde sahte kimlik de bulundu. Savcılık çipli sahte kimliğe incelenmek üzere el koydu. Çipli kimlikler için parmak ve avuç içi izi alan nüfus müdürlüklerinin eski kayıtlar olmadığı için karşılaştırma yapamadığı, yeni kimliklerini almayan kişilerin kimlik başvurularını hızlandırmaları gerektiği bildirildi. Adına kendisinden önce sahte çipli kimlik alınan kişilerin kimlik başvurularında parmak izlerini verdiklerinde durumu fark edebilecekleri ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık vurgun

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