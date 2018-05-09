HABER

Çırçır işçisi ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 14:04 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki, bir çırçır fabrikasında işçi Murat Yalçın (40), metruk bir binanın önünde ölü bulundu.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki, bir çırçır fabrikasında işçi Murat Yalçın (40), metruk bir binanın önünde ölü bulundu. Yalçın'ın düşüp, başını yerdeki taşa vurması sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

Bugün sabah saatlerinde Turgutlu'nun kırsal İzzettin Mahallesi Geren mevkiindeki tarlasına giden bir köylü, yakındaki metruk bir binanın önünde yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark edip, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Düşüp, başını yerdeki taşa çarparak öldüğü belirlenen kişinin kimliğinin tespiti için olay yerine İzzetin Mahallesi Muhtarı Mevlüt Ülgür çağrıldı. Ülgür, ölen kişinin, Turgutlu'daki bir çırçır fabrikasında işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Murat Yalçın olduğunu söyledi. Yalçın'ın dün akşam üzeri motosikletiyle işten eve dönüşte, sağanak yağış sırasında sığındığı metruk binadan dışarı çıkarken düşüp, başını yerdeki taşa çarpmış olabileceği ileri sürüldü. Murat Yalçın'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, Yalçın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!
Kuzey Irak'ta seçim tarihi belli olduKuzey Irak'ta seçim tarihi belli oldu
Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.