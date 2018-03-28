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Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 16:05 | Son Güncelleme

Kocaeli'de psikolojik sorunları olan üniversite öğrencisi S.K., soyunarak oturduğu apartmanın çatısına çıktı. Durumu gören bir inşaat sahibinin çay içme teklifi sonrasında çatıdan inen genç, giydirilip hastaneye götürüldü.

Psikolojik sorunları olan Kocaeli Üniversitesi öğrencisi S.K., yaşadığı apartmanın çatı katına çırılçıplak çıkarak oturdu. Binanın karşısında inşaat işleri yaparken durumu gören Mehdi Yıldız ise gencin intihar edebileceğini düşünerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Binanın çıkmaz sokakta olması nedeniyle sağlık ekiplerinin ulaşmakta zorluk çektiği genç, uzun süre çatıda çıplak oturdu.

'GEL AŞAĞI İN, ÇAY İÇELİM'

Bu sırada inşaat sahibi Mehdi Yıldız da S.K. ile sohbet ederek ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, apartmanın önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Çatıdaki çıplak haldeki S.K. ile konuşan Mehdi Yıldız, gence "Gel aşağı in, çay içelim. Üşüme sen de" demesi üzerine genç, ikna olarak çıktığı çatıdan aşağı indi.

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Çatıdaki genci çay teklifi ile ikna eden Mehdi Yıldız, "İnşaatın önündeydim. Baktım arkadaş bu halde çatıya çıktı . O arada itfaiye ve polisi aradım. Çatıdaki delikten çıkarak buraya geldi. Uyardım kendisini, muhabbet ettim kendini aşağıya atmasın diye" dedi.

Mehdi Yıldız’ın çay teklifi ile evine giren genç, giydirilip Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Kocaeli çatıya çıkan genç Kocaeli Üniversitesi Mehdi Yıldız

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ailesi yok mu bu çocuğun takip etmiyorlar mı? Sadece para verip okul okutarak anne baba olunmuyor. Manevi olarak da onun yanında olup destek vermek lâzım. Kim bilir neler yaşadı da bu duruma geldi. Ya farkedilmeyip aşağı atlasaydı? Yazık yaaa ...
Allah sağlık versin kardeşimize.Yardimcisi olsun. İnşaatçı arkadaşdanda Allah razı olsun kayıtsız kalmamış duruma.
Arkadaş dayanamamış geçmiş olsun iş yok para yok suriyeliler dolmuş. Bide prof. çıkıyor hz nuh cep tlf kullanıyor öteki ketçap beni tahrik ediyo laflarını.. duyunca benimde beynim dönüyor. tek düşündüğüm bunlar mahsus yapıyor. İki yüzlülüğü bırakmalıyız doğruya doğru yanlışa yanlış yeter ya.
Allah kardeşimize sağlık ihsan etsin.insaat sahibindende Allah razı olsun.Kayitsiz kalmamış duruma.
bir çaya keyif sigarasını içmiştir dayı hafi bakalım
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