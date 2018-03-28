Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Psikolojik sorunları olan Kocaeli Üniversitesi öğrencisi S.K., yaşadığı apartmanın çatı katına çırılçıplak çıkarak oturdu. Binanın karşısında inşaat işleri yaparken durumu gören Mehdi Yıldız ise gencin intihar edebileceğini düşünerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Binanın çıkmaz sokakta olması nedeniyle sağlık ekiplerinin ulaşmakta zorluk çektiği genç, uzun süre çatıda çıplak oturdu.
'GEL AŞAĞI İN, ÇAY İÇELİM'
Bu sırada inşaat sahibi Mehdi Yıldız da S.K. ile sohbet ederek ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, apartmanın önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
Çatıdaki çıplak haldeki S.K. ile konuşan Mehdi Yıldız, gence "Gel aşağı in, çay içelim. Üşüme sen de" demesi üzerine genç, ikna olarak çıktığı çatıdan aşağı indi.
Çatıdaki genci çay teklifi ile ikna eden Mehdi Yıldız, "İnşaatın önündeydim. Baktım arkadaş bu halde çatıya çıktı . O arada itfaiye ve polisi aradım. Çatıdaki delikten çıkarak buraya geldi. Uyardım kendisini, muhabbet ettim kendini aşağıya atmasın diye" dedi.
Mehdi Yıldız’ın çay teklifi ile evine giren genç, giydirilip Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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