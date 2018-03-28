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Siber suçlar yakaladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 23:26 | Son Güncelleme

Samsun'da tramvayda kadınların ve kız çocuklarının gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabında uygunsuz bir şekilde paylaştığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siber suçlar yakaladı!

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında, tramvayda bayanların ve kız çocukların gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabında yayınladığı iddia edilen 19 yaşındaki A.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANARA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Samsun Adliyesine sevk edilen A.T., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
tuzak Samsun sosyal medya

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