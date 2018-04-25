Civa ile oynayan çocukların tedavisi Ankara’da devam ediyor

Karaman’da civa ile temas eden 8 çocuğun Ankara’da tedavileri devam ederken, uzman ekiplerin de incelemeleri devam ediyor.

Adana’dan gelen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) müdahale ekibi civanın bulunduğu okul ve çocukların evlerinde incelemeler yaptı. Karaman’da 23 Nisan günü İbrahim Bey İlkokulundaki 23 Nisan programları sırasında bazı öğrenciler okulun depo olarak kullanılan kısmından civaları alarak oynamaya başladı. Okul içerisinde ve bahçesinde civalar ile oynayan çocuklar daha sonra civaları okulun karşısında bulunan çöp konteynerine atarken bir çocuk ise civayı yanına alarak evine götürdü. Öğrenci velileri civayı fark edip çocuklarını hemen hastaneye götürdü. Burada civaya temas eden çocuklar tespit edilip karantinaya alındı. Çocuklar burada yapılan müdahalenin ardından özel bir araç ile Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde çocukların kan değerlerinin yüksek olduğu tespit edildi. Olayın ardından Adana’da bulunan AFAD’a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) müdahale ekibi Karaman’a geldi. Özel kıyafetler giyen ekip Kimyasal, Biyolojik detektörler ile okulda ve çocukların evlerinde çalışma yaptı. Ekipler civaların bulunduğu eve girişi yasaklarken, civaya temas eden eşyaları da imha edilmesi için özel paketlere koydu. Çalışmalarını tamamlayan ekip daha sonra ayrıldı.

“Anneler çocukların ellerinde oynadıkları şeyin oyun hamuru olduğunu zannetmiş”

Kız çocuğu Ankara’da tedavi gören ve evinde inceleme yapılan Mustafa Duman, “Önceki gün 23 Nisan etkinliklerinde okulun kullanılmayan bölümünde bulunan masa ve sıralar velilerin oturması için kapısı açılmış. Çocuklar da girip orada civayı bulup almışlar ve daha sonra evlere getirip oynamışlar. Eşlerimiz çocukların ellerinde oynadıkları şeyin oyun hamuru olduğunu düşünüp görmezden gelmişler. Ama velinin birisi çocukların ellerindeki kutuyu görüp üzerinde zehirli madde yazısını okuyunca hastaneye gitmişler. Daha sonra da durumu bize haber verdiler, biz de gittik. Şuanda çocuklarımız Ankara’da Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesindeler. Yapılan tahliller sonucu çocukların kan değerleri yüksek çıktı. Bunun üzerine doktorlar tarafından çocukların hastanede 10 gün kadar tedavi görecekleri söylendi. Adana’dan gelen AFAD ekibi benim evimde inceleme yaptı ve halılar ile kanepeler toplandı. Taban tahtalarının aralarında hala civa olduğu ve kumlama yapılacağı söylendi” dedi.