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Civan, çalıştığı otelin barında akıma kapılarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde garsonluk yaptığı otelin barında elektrik akımına kapılan Civan Kahraman (20), öldü.

Civan, çalıştığı otelin barında akıma kapılarak öldü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde garsonluk yaptığı otelin barında elektrik akımına kapılan Civan Kahraman (20), öldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Peksiment Mahallesi Kadıkalesi Mevkii'nde meydana geldi. Diyarbakır Anadolu Meslek ve Turizm Lisesi mezunu Civan Kahraman, çalıştığı Bodrum'daki otelin barında temizlik yaparken, ıslak zemindeki elektrik kablolarıyla temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Kahraman, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kahraman'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 bar çalışanı ve 1 bar yetkilisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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