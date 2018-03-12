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Çivril’de okul servis araçları jandarma tarafından denetlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 10:16 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde jandarma ekipleri öğrenci taşıyan okul servislerine yönelik denetim yaptı.

Çivril’de okul servis araçları jandarma tarafından denetlendi

Denizli’nin Çivril ilçesinde jandarma ekipleri öğrenci taşıyan okul servislerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde servisleri kullanan öğrencilere özellikle emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.
Çivril İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri ilçede son günlerde yaşanan okul servisi kazalarının ardından sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren okul servis araçlarını yönelik denetlemelerini arttırdı. Ekipler özellikle öğrencilerin okul giriş ve çıkış saatlerini dikkate alarak öğrenci taşıyan araçları okul önlerinde ve yol güzergahlarında durdurarak denetim yapıyorlar.
Yapılan denetimlerde servis araç şoförlerine özellikle emniyet kemeri kullanımı, öğrenciler ile birlikte başka yolcu taşınmaması, ayakta öğrenci taşınmaması, öğrenciler ile diyalog ve davranış şekilleri ile indirme bindirme kurallarına dikkat etmeleri hakkında bilgiler verildi. Ekipler öğrencilere de emniyet kemeri kullanımı ve servis içinde nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatıldı. Denetimlerin eğitim öğretim dönemi sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

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