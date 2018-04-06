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Cizre polisinden uyuşturucu denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 14:22 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğine bağlı ekipler, iç kaledeki surlarda ve Dicle Nehri kenarında uyuşturucu denetimi yaptı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğine bağlı ekipler, iç kaledeki surlarda ve Dicle Nehri kenarında uyuşturucu denetimi yaptı. Polislere, vatandaşlar da destek verdi.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından vatandaşların ve gençlerin yaşamlarını daha iyi sürdürebilmeleri, zararlı unsurlardan korunmaları ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında iç kaledeki surlarda ve Dicle Nehri kenarındaki park ve çevrelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik uyuşturucu denetimi yapıldı. Vatandaşlara ve gençlere uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren KOM polisleri, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri uyuşturucu satıcılarını ya da başka herhangi bir konuda duydukları rahatsızlıkları kendilerine ve 155 hattına iletmesini istedi. Polisin yapmış olduğu uygulamaya vatandaşlar da destek verdi.

“Uygulamanın devam etmesini istiyoruz”
KOM ekiplerinin yapmış olduğu uyuşturucu denetiminin daha sıklıkla yapılması gerektiğine vurgu yapan 65 Yaşındaki Cihan Fursa, “Bu uygulama çok iyi bir şey. Hepimizin geleceği gençlerimizdir. Gençleri bataklıktan kurtarmak insanlığın en önemli görevdir. Bu görev sadece polisin değil hepimizin görevidir. Bir insanın canını kurtarmak, bir insanı bataklıktan kurtarıp topluma kazandırmak kadar güzel bir şey olur mu. Onun için yapılan bu uygulama destek veriyor ve bu tür uygulamaların artarak devam etmesini istiyorum” dedi.
Uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik uygulamalara sonuna kadar destek verdiğini ifade eden Mahmut Elger, “Bu tür insanlar sadece kendilerine değil topluma da büyük bir zarar vererek gençlerimizi yani geleceğimizi bataklığa sürüklüyor. Gençlerimizin bu bataklığa düşmemesi ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için Polisin yapmış olduğu bu uygulamaya sonuna kadar destek veriyoruz ve devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.
Denetimin yapılmadığı dönemlerde her sokak başında ve metruk binalarda uyuşturucu kullanan gençlerle sıklıkla gördüklerini ifade eden Murat Tuna, şunları kaydetti:
“Cizre Polisinin yaptığı denetimler sayesinde ne metruk binalarda, ne de sokaklarda artık bu tür manzaralarla karşılaşmıyoruz. Gençlerimizi bu kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya ve onları bu bataklıktan kurtarmaya çalışan polislerimize de vatandaşlar olarak teşekkür eder, bu tür uygulamaların artarak devam etmesini dileriz.”

Cizre polisinden uyuşturucu denetimi

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Cizre polisinden uyuşturucu denetimi

Cizre polisinden uyuşturucu denetimi
2 / 7

Cizre polisinden uyuşturucu denetimi

Cizre polisinden uyuşturucu denetimi
3 / 7

Cizre polisinden uyuşturucu denetimi

Cizre polisinden uyuşturucu denetimi
4 / 7

Cizre polisinden uyuşturucu denetimi

Cizre polisinden uyuşturucu denetimi
5 / 7

Cizre polisinden uyuşturucu denetimi

Cizre polisinden uyuşturucu denetimi
6 / 7

Cizre polisinden uyuşturucu denetimi

Cizre polisinden uyuşturucu denetimi
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Cizre polisinden uyuşturucu denetimi

Cizre polisinden uyuşturucu denetimi
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