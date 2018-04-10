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Cizre’de 750 karton kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir araçta yapılan aramada 750 karton kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Cizre Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, M.İ.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir araçta yapılan aramada 750 karton kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Cizre Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, M.İ. yönetimindeki şüpheli araç durdurularak, arama yapıldı. Araçta, 750 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. M.İ. gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
M.İ. isimli şahsın, üye olmamasına rağmen kendisini bir siyasi partinin ilçe teşkilatında görevli olarak gösteren kimlik kartı çıkardığı da öğrenildi.

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